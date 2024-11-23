Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"
Представник російських терористів Дмитро Медведєв вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на завершення війни в Україні
Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.
"Виходимо з того, що обраний президент Трамп – прагматична людина. Містер Трамп привселюдно заявив, що він займатиметься припиненням цього "конфлікту" в найкоротші терміни. А він може це зробити, оскільки всі інструменти перебувають у Вашингтоні", - сказав Дмитро Медведєв у розмові з арабським ЗМІ Al Arabiya.
Водночас заступник голови ради безпеки РФ просуває наратив, що Москва не покладає надій ні на Трампа, ні на когось ще.
- 19 листопада Дмитро Медведєв погрожував, що дозвіл США бити по Росії ракетами ATACMS може вплинути на початок світової війни.
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