Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"

Про це повідомляє російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

"Виходимо з того, що обраний президент Трамп – прагматична людина. Містер Трамп привселюдно заявив, що він займатиметься припиненням цього "конфлікту" в найкоротші терміни. А він може це зробити, оскільки всі інструменти перебувають у Вашингтоні", - сказав Дмитро Медведєв у розмові з арабським ЗМІ Al Arabiya.

Водночас заступник голови ради безпеки РФ просуває наратив, що Москва не покладає надій ні на Трампа, ні на когось ще.