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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя": Медведєв відреагував на дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS

"Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя": Медведєв відреагував на дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS

Влад Дідусь
19 листопада, 2024 вiвторок
17:12
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує, що дозвіл США бити по Росії ракетами ATACMS може вплинути на початок світової війни

Зміст

Про це представник терористичної країни написав у Telegram-каналі.

За словами Дмитра Медведєва, удари західними ракетами вглиб РФ можна кваліфікувати як напад країн НАТО на Росію. 

"У цьому випадку виникає право завдати удару у відповідь зброєю масової поразки по Києву та основних об'єктах НАТО, де б вони не були. І це вже WWIII (прим. - Третя світова війна). Може, старий Байден і справді вирішив гарно піти з життя, забравши із собою значну частину людства", - заявив Медведєв.

Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS. Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет. Повідомлялось, що це стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Байдена - можливим "переломним моментом у війні". У Білому домі спочатку відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР. 

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.

19 листопада помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

У ніч на 19 листопада підрозділи ЗСУ завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. За інформацією ЗМІ, під час атаки Україна вперше використала ATACMS.

Теги:
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Росія
Дмитро Медведєв
Джо Байден
Третя світова війна
НАТО
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підтримка України
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допомога США Україні
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