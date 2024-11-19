У Держдепі США підтвердили дозвіл Україні бити по РФ американською зброєю

Про це пише бразильське видання O Globo.

Ніколс переконаний, що війна в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме українські кордони.

"Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона почне вести мирні переговори або, а ще краще – просто відійде з української території", - заявив дипломат.

Що передувало

Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.

18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по території Росії на відстань до 300 км.