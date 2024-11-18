У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ

Про це повідомляє The New York Times.

Заступник радника американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтверджувати відповідний дозвіл Сполучених Штатів. Натомість він згадав заяви Вашингтона про реакцію США на залучення Росією північнокорейських військових на війну проти України.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", - заявив Файнер на брифінгу журналістам.