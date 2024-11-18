Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ

У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ

Дар'я Куркіна
18 листопада, 2024 понедiлок
16:38
Світ Білий дім

У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

Заступник радника американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтверджувати відповідний дозвіл Сполучених Штатів. Натомість він згадав заяви Вашингтона про реакцію США на залучення Росією північнокорейських військових на війну проти України.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", - заявив Файнер на брифінгу журналістам.

  • Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
  • 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
  • Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".
Теги:
Новини
Україна
Росія
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
"Це пряма дорога до капітуляції перед Росією": Портников назвав чинник, який має значний вплив у війні
Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
17 листопада, 2024 неділя
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
окупанти, армія РФ
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Росіяни пішли на ризиковану, але, на жаль, успішну стратегію, - екскомандир з "Айдару" Дикий
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії?
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:14
У Києві впав будівельний кран: загинув працівник
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:52
Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів
15:41
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
15:29
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
14:46
Альгис Раманаускас
У Литві звільнили телеведучого, який закликав забирати дітей у литовців, що споживають російський контент
14:35
Дональд Трамп
Трамп вибрав на посаду глави Федеральної комісії звʼязку критика техногігантів Брендана Карра
14:06
Габріелюс Ландсбергіс
"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України
14:01
OPINION
Чому не буде "Мінська-3"?
13:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими": Боррель закликав ЄС не зволікати з прийняттям рішень щодо України
13:39
Жозеп Боррель
ЄС виділить €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства Грузії, - Боррель
13:18
Гладіатор ІІ
"Гладіатор 2" у перший вікенд прокату встановив рекорд міжнародних касових зборів
13:09
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"
13:01
PR
Оренда елітного броньованого авто в Україні
12:55
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Путін зустрівся зі своїм ставлеником на ТОТ Запоріжжя Балицьким
12:50
На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин
12:40
Андрій Хливнюк
Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського, оскільки її лауреаткою стала і Навальна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV