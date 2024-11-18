У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР
Про це повідомляє The New York Times.
Заступник радника американського президента Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер відмовився підтверджувати відповідний дозвіл Сполучених Штатів. Натомість він згадав заяви Вашингтона про реакцію США на залучення Росією північнокорейських військових на війну проти України.
"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", - заявив Файнер на брифінгу журналістам.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
- Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".
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