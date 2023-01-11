Із кінця 2022 Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy

Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела серед чиновників США та Європи.

Зазначається, що Туреччина відправила перші партії касетних артилерійських снарядів DPICM у листопаді 2022 року.

У виданні пишуть, що DPICM може дозволити українським захисникам ефективніше використовувати західну артилерію, адже кожен такий снаряд смертоносніший за осколково-фугасні боєприпаси, запаси яких в союзників України починають закінчуватися.

"Після того, як США відмовили Україні в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати", - повідомило анонімне джерело видання. "Це просто ілюструє, що навіть попри зближення з Росією в деяких аспектах, Туреччина стала справді важливою підтримкою України у військовому плані".

Нагадаємо, на початку грудня CNN поінформували, що адміністрація Байдена розглядала українські запити щодо передачі касетних боєприпасів.

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