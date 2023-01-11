Із кінця 2022 Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy
За даними джерел видання Foreign Policy, наприкінці 2022 року Туреччина стала постачати в Україну касетні артилерійські боєприпаси
Про це повідомило видання Foreign Policy із посиланням на джерела серед чиновників США та Європи.
Зазначається, що Туреччина відправила перші партії касетних артилерійських снарядів DPICM у листопаді 2022 року.
У виданні пишуть, що DPICM може дозволити українським захисникам ефективніше використовувати західну артилерію, адже кожен такий снаряд смертоносніший за осколково-фугасні боєприпаси, запаси яких в союзників України починають закінчуватися.
"Після того, як США відмовили Україні в доступі до касетних боєприпасів, Туреччина була єдиним місцем, де вони могли їх отримати", - повідомило анонімне джерело видання. "Це просто ілюструє, що навіть попри зближення з Росією в деяких аспектах, Туреччина стала справді важливою підтримкою України у військовому плані".
- Нагадаємо, на початку грудня CNN поінформували, що адміністрація Байдена розглядала українські запити щодо передачі касетних боєприпасів.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.73
-
EUR
Купівля 41.82Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе