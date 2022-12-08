Про це інформували журналісти CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що впродовж останніх кількох місяців адміністрація Байдена та конгрес США розглядають запит України на отримання касетних боєприпасів. Високопосадовці не відхилили його повністю.

Українське представництво просить касетні снаряди для систем HIMARS та 155-міліметрових гаубиць. США мають чималі запаси таких боєприпасів, оскільки з 2016 року їх почали виводити з експлуатації в країні.

"Український запит на касетні боєприпаси, про який CNN розказали численні американські та українські офіційні особи, є одним із найбільш суперечливих запитів, які українці зверталися до США з початку війни в лютому", - стверджують у CNN.

У CNN нагадають, що касетна зброя не є точною і розкидає велику кількість бомб на великій території. Часто ці снаряди не розриваються після удару, що є небезпечним у довгостроковій перспективі.

Такі боєприпаси заборонені конвенцією від 2008 року., яка підписана майже 100 країнами. Однак ані Україна, ані США, ані Росія до неї не приєдналися. Прикметно, що РФ активно використовує касетну зброю у війні проти України.

Нагадаємо, 5 грудня The Wall Street Journal повідомляв, що Сполучені Штати таємно модифікували пускові установки HIMARS, передані Україні, таким чином, щоб ними не можна було запускати далекобійні ракети по території Росії.

6 грудня сенат узгодив оборонний бюджет США на 2023 рік: бюджет складатиме $847,3 млрд, а $800 млн передбачено на додаткову військову допомогу Україні.

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