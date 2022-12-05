США модифікували HIMARS для України, щоб не можна було випускати ракети по Росії, – WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на не названих посадовців США.

Як зазначає видання, адміністрація президента США Джо Байдена вважає це запобіжним заходом, який необхідний для зменшення ризику конфлікту Вашингтона з Москвою.

Від червня США передали Україні 20 пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS та велику кількість ракет до них із супутниковим керуванням дальністю майже 80 км. Українські воїни використовують їх для ударів по російських складах боєприпасів, матеріально-технічних засобів і командних центрах на окупованих територіях України.

Але пускові установки HIMARS мають унікальну функцію, яка не дозволяє їм стати ще більш потужними бойовими системами. За словами представників США, у Пентагоні модифікували ці HIMARS, щоб вони не могли запускати ракети великої дальності, наприклад, ATACMS, які можуть летіти на 300 кілометрів. Отже, навіть якщо б Україна змогла отримати такі ракети в інших країн, через перепрограмовані установки використати їх не вдалося б.

У Пентагоні офіційно не коментують модифікації пускових установок HIMARS.

"З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам", – сказав офіційний представник Пентагона бригадний генерал Патрік Райдер.

Як пише видання, нерозголошені модифікації відображають побоювання американських посадовців щодо того, що Україна може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території росії зі зброї, наданої Штатами.

Пентагон уклав контракт на майже 431 млн доларів на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS для потреб армії США та їхніх союзників.

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