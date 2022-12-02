Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS, - ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США, - ред.) та іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, дата завершення контракту - 31 грудня 2025 року. Проте Пентагон не уточнює, яким саме іноземним партнерам планується постачати РСЗВ HIMARS.

3 листопада польський політик Мирослав Чех заявив, що Польща збільшить чисельність військових до 300 тис. людей, закупить 500 HIMARS і наростить ППО.

Згодом стало відомо, що державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Литві ракетно-артилерійських систем HIMARS за 495 мільйонів доларів. Ракетні комплекси очікують у Литві у 2025−2026 роках.

Своєю чергою Білий дім 10 листопада оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме, зокрема, елементи системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси для HIMARS.

17 листопада представниця компанії-виробника Lockheed Martin Рита Флаерті повідомила, що 20 систем HIMARS мають бути поставлені Польщі у 2023 році. Адже перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний ще у 2019 році.

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