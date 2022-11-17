Польща має отримати 20 замовлених HIMARS наступного року

Про це повідомляє Polske Radio з посиланням на заяву представниці компанії-виробника Lockheed Martin Риту Флаерті.

За її словами, скоріш за все компанія вкладеться у погоджені терміни, й Польща отримає замовлені системи вже у 2023 році.

Перший контракт на придбання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Тоді в рамках міжурядової угоди Міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS у американського оборонного гіганта Lockheed Martin, з яких дві мали бути для бойового застосування і дві - для навчання.

У травні цього року Міністерство національної оборони звернулося до США з проханням підготувати пропозицію щодо ще приблизно 500 систем (у американських військових було 410 таких систем, перш ніж передати Україні десяток систем).

3 листопада польський політик Мирослав Чех заявив, що Польща збільшить чисельність військових до 300 тис. людей, закупить 500 HIMARS і наростить ППО. Також у країні перебуває 10 тис. американських солдатів. Президент США Джо Байден заявив, що їхня присутність буде постійною поряд із кордоном з Україною, Калінінградькою областю РФ і Білоруссю, лише відбуватимуться ротації.

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