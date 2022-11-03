Польща збільшить армію удвічі й закупить 500 HIMARS, - польський політик Чех
Польща збільшить чисельність військових до 300 тис. людей, закупить 500 HIMARS і наростить ППО
Про це заявив польський політик Мирослав Чех в етері Еспресо.
"Польська армія буде збільшена удвічі й налічуватиме 300 тис. солдатів. Плюс до цього - величезна ППО, Польща ухвалила рішення про закупівлю 500 HIMARS", - наголосив він.
Також у країні перебуває 10 тис. американських солдатів. Президент США Джо Байден заявив, що їхня присутність буде постійною поряд із кордоном з Україною, Калінінградькою областю РФ і Білоруссю, лише відбуватимуться ротації.
"Усі розуміють, що цей кут між кордонами Польщі, України, Білорусі та Калінінградської області є вразливим місцем усього Північноатлантичного альянсу", - пояснив Мирослав Чех.
Також Польща закуповує гаубиці й танки в Південної Кореї, тому що це найшвидше, адже США та ЄС не готові зараз постачати стільки "абрамсів" або "леопардів"
- 2 листопада в Польщі ухвалили рішення побудувати паркан із колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ.
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