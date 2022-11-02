Польща оголосила про початок будівництва паркану з колючим дротом на кордоні з РФ
У Польщі ухвалили рішення побудувати загородження з колючого дроту на кордоні з Калінінградською областю РФ
Про це повідомляється у заяві міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Вже сьогодні розпочинаються роботи саперів, солдатів Війська Польського з будівництва тимчасового загородження на польсько-російському кордоні", - оголосив Блащак.
За його словами, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовується армією по всьому світу, будуть три шари.
- 4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.
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