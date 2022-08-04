Польща планує звести паркан на кордоні з Калінінградською областю
Уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан
Про це інформує Interia з посиланням на Прикордонну службу Польщі .
"Створення електричного бар’єра на ділянці кордону з Калінінградською областю та річкою Буг розпочнеться цього року", – повідомляє речниця головнокомандувача Прикордонної служби країни лейтенантка Анна Міхальська.
Міхальська також нагадала, що країна завершила зведення огорожі на 202-кілометровій ділянці польсько-білоруського кордону. Там встановили опори для камер стеження. Надалі планують здійснити роботи з проведення електрики для підключення датчиків і сенсорів руху.
- Нагадаємо, 30 червня Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Зводити огородження країна почала ще 25 січня на тлі міграційної кризи
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе