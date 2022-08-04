Про це інформує Interia з посиланням на Прикордонну службу Польщі .

"Створення електричного бар’єра на ділянці кордону з Калінінградською областю та річкою Буг розпочнеться цього року", – повідомляє речниця головнокомандувача Прикордонної служби країни лейтенантка Анна Міхальська.

Міхальська також нагадала, що країна завершила зведення огорожі на 202-кілометровій ділянці польсько-білоруського кордону. Там встановили опори для камер стеження. Надалі планують здійснити роботи з проведення електрики для підключення датчиків і сенсорів руху.

Нагадаємо, 30 червня Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Зводити огородження країна почала ще 25 січня на тлі міграційної кризи