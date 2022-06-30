Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
Зводити огородження на кордоні з Республікою Білорусь країна почала ще 25 січня на тлі міграційної кризи
Про це інформує дежприкордонслужба Республіки Польща.
Загалом довжина паркану на кордоні становить 186,25 км, а висота – 5,5 метра. Крім того, огорожа також укріплена колючим дротом.
- Нагадаємо, у жовтні 2021 року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна
- А 13 червня польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд, які уже мали протяжність 140 кілометрів
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