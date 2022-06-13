Польща збудувала 140 кілометрів "стіни" на кордоні з Білоруссю
Польські прикордонники продемонстрували відео захисних споруд на кордоні з Білоруссю. Стіна наразі має протяжність 140 кілометрів
Відео загородження розповсюдили на офіційній сторінці Прикордонної служби Польщі.
"Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру – здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені в на 140 км. кордону. Електронне обладнання втановлять найближчими днями", – йдеться в повідомленні.
Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планують до кінця червня.
Довідка: Розпочали зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.
- У жовтні 2021 року пем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що стіна на кордоні з Білоруссю зводиться, аби захиститися від міграційного шантажу режимів Лукашенка та Путіна.
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