Польща збудувала 140 кілометрів "стіни" на кордоні з Білоруссю

Відео загородження розповсюдили на офіційній сторінці Прикордонної служби Польщі.

"Перші завершені ділянки прикордонного бар'єру – здано в експлуатацію. Решта – на стадії здачі. Прольоти встановлені в на 140 км. кордону. Електронне обладнання втановлять найближчими днями", – йдеться в повідомленні.

Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км, стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США). Завершити роботи планують до кінця червня.

Довідка: Розпочали зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.