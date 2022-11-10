США продадуть Литві системи HIMARS за $495 млн

Про це повідомляє Delfi з посиланням на Агентство американського оборонного співробітництва в галузі безпеки.

"Державний департамент США ухвалив рішення про можливий продаж уряду Литви іноземної військової техніки M142 HIMARS і супутнього обладнання на 495 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони подало необхідну сертифікацію, яка повідомляє Конгрес про цей потенційний продаж.

Міністр оборони Литви заявив, що системи HIMARS є "абсолютно новою та потужною здатністю, якої Литва ніколи не мала". За словами міністра, ракетні комплекси повинні дістатися до Литви у 2025-2026 роках.

"Поява цього потенціалу в литовській армії підніме розвідку, радіоелектронну боротьбу та інші можливості на ще вищий рівень. Будуть поставлені кілька типів ракет, у тому числі оперативно-тактичні ATACMS, які досягають цілей на відстані до 300 кілометрів", - заявив міністр.

13 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва надасть Україні військову допомогу. Країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.

27 жовтня Литва відправила в Україну 7 броньовиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb