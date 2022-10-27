Литва відправила в Україну 7 броньовиків та іншу техніку

Про це він повідомив у твіттері.

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав він.

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис раніше заявив, що він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, оскільки можливості країни "на межі".

Пізніше очільник Комітету нацбезпеки та оборони Кашчюнас зазначив, що нині треба шукати середину між підтримкою України та збереженням і зміцненням національних можливостей Литви. Він зазначив, що ця підтримка може бути здійснена через інші речі.

За словами політика, в оборонному бюджеті Литви планують виділити близько 50 млн євро на підтримку українців. Через це можна шукати різні форми підтримки України.

13 жовтня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва надасть Україні військову допомогу. Країна заявила, що передасть ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділить додаткові кошти на матеріальне забезпечення на 2023 рік, надасть 120-мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники.

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