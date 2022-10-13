Литва надасть Україні нову військову допомогу: що саме
Україна отримає нову військову допомогу від Литви. Серед усього - міномети, безпілотники й зимовий одяг
Про це написав у twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас.
"Ми передамо ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення на наступний рік, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники тощо. Ми не зупинимося!" - зауважив він.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок, 10 жовтня, заявив, що Захід має змінити підхід до надання зброї Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе