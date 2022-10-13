Про це написав у twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Ми передамо ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення на наступний рік, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники тощо. Ми не зупинимося!" - зауважив він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок, 10 жовтня, заявив, що Захід має змінити підхід до надання зброї Україні.

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