Про це він заявив у себе в twitter.

Коментуючи останні ракетні атаки Росії, Ландсбергіс заявив, що одне лише надання Україні систем протиповітряної оборони є недостатнім на цьому етапі.

"Настав час більше ніж просто систем протиповітряної оборони. Зараз – час надати Україні усю зброю, яка їй потрібна, щоби захистити людей, землю, море і небо від геноцидальної агресії путінської терористичної держави", - заявив очільник МЗС.

Унаслідок вранішніх ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.

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