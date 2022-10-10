В уряді Литви закликають зняти обмеження з надання Україні зброї через тероризм РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у понеділок, 10 жовтня, заявив, що Захід має змінити підхід до надання зброї Україні
Про це він заявив у себе в twitter.
Коментуючи останні ракетні атаки Росії, Ландсбергіс заявив, що одне лише надання Україні систем протиповітряної оборони є недостатнім на цьому етапі.
"Настав час більше ніж просто систем протиповітряної оборони. Зараз – час надати Україні усю зброю, яка їй потрібна, щоби захистити людей, землю, море і небо від геноцидальної агресії путінської терористичної держави", - заявив очільник МЗС.
- Унаслідок вранішніх ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.
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