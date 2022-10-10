Внаслідок ударів загарбників пошкоджено 11 об'єктів інфраструктури у 8 регіонах та Києві
За ранок 10 жовтня російські окупаційні війська пошкодили у 8 регіонах і місті Києві 11 інфраструктурних об’єктів. Можливі перебої зі світлом, водопостачанням, зв'язком
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Російські терористи сьогодні масово обстрілюють українські міста. Під ударами цивільна й критична інфраструктура. Одними з перших цілей стали дитячий майданчик, музеї та освітні заклади. На жаль, загинули люди", - зазначив він.
Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком.
"Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру. Зробимо все, аби якнайшвидше відновити всі об’єкти", - додав Шмигаль.
Окупанти вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах.
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