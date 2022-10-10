Росіяни вдарили по Житомирщині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

Росіяни завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирщини, зазначив голова ОВА.

"Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Роботи з ліквідації наслідків тривають", - додав він.

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