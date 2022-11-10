Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Пакет включає:

ракети для систем ППО HAWK;

4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21.000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10.000 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптику та понад 20.000.000 набоїв до неї;

підривна техніка та засоби захисту від холоду.

Раніше про новий пакет допомоги на брифінгу заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Він повідомив, що пакет допомоги включатиме "важливий внесок у протиповітряну оборону".

Так, США нададуть Україні системи протиповітряної оборони Avenger, які оснащені ракетами Stinger.

Також Сполучені Штати надішлють ракети для систем протиповітряної оборони Hawk. Це доповнить допомогу від Іспанії, яка нещодавно передала Україні чотири системи ППО HAWK, а також скерує в Україну ще дві одинці.

Радник Байдена уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які Україні вже передали союзники США.

"Минулого тижня, коли я був у Києві, я мав змогу обговорити безпосередньо з президентом Володимиром Зеленським і його командою на місці, чого саме потребує Україна для якомога сильнішої позиції на полі бою. Посилення ППО відіграє суттєву роль для України на тлі використання Росією крилатих ракет та іранських дронів для атак на критичну цивільну інфраструктуру", – додав він.

Очільник секретаріату президента Андрій Єрмак теж у телеграм повідомив про новий пакет допомоги від США:

"Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів для України, який включає системи ППО "Avenger" та ракети для ЗРК "Hawk".

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