Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На зустрічі з міністром закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено та український міністр Кулеба - обговорили допомогу нашій країні у війні з Росією.

Зокрема Іспанія вже передала Україні системи ППО Hawk, ЗРК Aspide, протитанкові ракетні комплекси та гармати.

"Ми довго працювали з Хосе Мануелем, і наші колеги з інших відомств, над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. Я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide та ракети до неї, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них, а також інше військове спорядження. Це саме те про, що ми просили Іспанію, аби захистити свою країну", - заявив Кулеба.

26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси NASAMS уряду США й незабаром Україна отримає дві перші системи.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.

Україна від лютого отримала понад €41 млрд військової допомоги. Найбільшу частку у співвідношенні до власних військових витрат надали Латвія, Естонія, Литва та Польща

США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом.

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