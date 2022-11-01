Україна від лютого отримала понад €41 млрд військової допомоги

Про це постійний представник України в ООН Сергій Кислиця повідомляє з посиланням на дані Інституту світової економіки Кільського університету, який оцінює обсяги іноземної військової допомоги Україні у співвідношенні з оборонними бюджетами цих країн.

З інфографіки випливає, що загальний обсяг військової допомоги Києву від західних країн з початком війни склав 41 млрд євро. За словами Кислиці, це всього на 14% менше, ніж військовий бюджет Росії.

Також ця сума є у 7,6 раза більша, аніж військовий бюджет України у 2022 році.

За цим показником лідером залишається Латвія, яка надала Україні допомогу, що становить 41% її військових витрат. У першій десятці також Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Чехія, Словаччина, Словенія, Великобританія та Норвегія.

Однак за абсолютним обсягом військової допомоги Україні з величезним відривом лідирують США, загальний обсяг допомоги від них (не тільки у військовій, але й у гуманітарній та фінансовій сферах) склав уже понад 52 мільярди євро. На другому місці – Європейський союз, який виділив різну допомогу на 29 млрд євро.

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