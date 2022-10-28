Про це під час презентації Стратегії національної оборони США сказав міністр оборони Ллойд Остін.

Міністерство оборони наполегливо працювало над переданням відповідного озброєння, каже Остін.

"Ми очікуємо, що наступного місяця – на початку наступного місяця – ми зможемо передати ці засоби й провести тренування військ", - наголосив він.

За його словами, Сполучені Штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може отримати системи NASAMS ще до кінця місяця.

Своєю чергою 26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси уряду США й незабаром Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS.

Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих в етері Еспресо припустив, що повне розгортання двох батарей NASAMS можна очікувати вже у листопаді.

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