В Україні незабаром будуть встановлені перші комплекси NASAMS
Україна отримає дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS. Компанія-виробник Raytheon Technologies вже передала ці системи уряду США.
Про це в етері CNBC повідомив генеральний директор Raytheon Ґреґ Гейз, йдеться на сайті Defense News.
"Ми щойно поставили уряду дві системи NASAMS. Незабаром вони надійдуть в Україну. Це – система протиповітряної оборони малої дальності, вона може збивати в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів", – зазначив Гейз.
"Високопоставлений чиновник Пентагону заявив у понеділок, що NASAMS доставлять в Україні "впродовж кількох наступних тижнів" і що Україна оголосить, коли вони будуть у країні та запрацюють", – йдеться в матеріалі Defense News.
Окрім двох згаданих комплексів, ще шість системи протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати пообіцяли поставити в Україну пізніше. Гендиректор Raytheon Technologies наголосив, що фірма очікує більше замовлень від NASAMS "через стрімкий попит на продукцію".
- Нагадаємо, 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може отримати системи NASAMS ще до кінця місяця.
- 24 жовтня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких здатен захистити велике місто.
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