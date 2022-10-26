В Україні незабаром будуть встановлені перші комплекси NASAMS

Про це в етері CNBC повідомив генеральний директор Raytheon Ґреґ Гейз, йдеться на сайті Defense News.

"Ми щойно поставили уряду дві системи NASAMS. Незабаром вони надійдуть в Україну. Це – система протиповітряної оборони малої дальності, вона може збивати в небі все – від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів", – зазначив Гейз.

"Високопоставлений чиновник Пентагону заявив у понеділок, що NASAMS доставлять в Україні "впродовж кількох наступних тижнів" і що Україна оголосить, коли вони будуть у країні та запрацюють", – йдеться в матеріалі Defense News.

Окрім двох згаданих комплексів, ще шість системи протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати пообіцяли поставити в Україну пізніше. Гендиректор Raytheon Technologies наголосив, що фірма очікує більше замовлень від NASAMS "через стрімкий попит на продукцію".

Нагадаємо, 14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може отримати системи NASAMS ще до кінця місяця.

24 жовтня канцлер ФРН Олаф Шольц повідомив, що Німеччина надасть Україні ще три комплекси протиповітряної оборони IRIS-T, кожен з яких здатен захистити велике місто.

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