Україна може отримати американські ППО NASAMS уже цього місяця, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже цього місяця, у жовтні, може отримати американські системи ППО NASAMS
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Еспресо.
За його словами, українські фахівці вже почали вчитися працювати з системами NASAMS.
"Є рішення США про постачання Україна дуже відомої системи NASAMS, перших декількох установок, де також відбуваються навчання спеціалістів й вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці", - сказав Резніков.
Також він додав, що було ухвалене рішення постачання ще декількох установок NASAMS і що Україна вже в жовтні отримає ще системи ППО IRIS-T від Німеччини.
- 12 жовтня в Україну прибула система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.
- Також 12 жовтня США повідомила, що планує надати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.
- 13 жовтня уряд Британії повідомив, що поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.
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