Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Еспресо.

За його словами, українські фахівці вже почали вчитися працювати з системами NASAMS.

"Є рішення США про постачання Україна дуже відомої системи NASAMS, перших декількох установок, де також відбуваються навчання спеціалістів й вони теж будуть поставлені саме в цьому місяці", - сказав Резніков.

Також він додав, що було ухвалене рішення постачання ще декількох установок NASAMS і що Україна вже в жовтні отримає ще системи ППО IRIS-T від Німеччини.

12 жовтня в Україну прибула система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини.

Також 12 жовтня США повідомила, що планує надати Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.

13 жовтня уряд Британії повідомив, що поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.