Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

"Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи - які наявні у таких країн, як Німеччина", - сказав Остін.

Він також зазначив, що США спробують забезпечити додаткові боєприпаси до чинних систем, які вже використовують ЗСУ.

Раніше Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

У вівторок, 11 жовтня, в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США

Пізніше Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

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