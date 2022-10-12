Штати нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо, – очільник міноборони США Остін
США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.
"Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи - які наявні у таких країн, як Німеччина", - сказав Остін.
Він також зазначив, що США спробують забезпечити додаткові боєприпаси до чинних систем, які вже використовують ЗСУ.
- Раніше Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн, який серед іншого включає HIMARS, боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.
- У вівторок, 11 жовтня, в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США
- Пізніше Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.
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