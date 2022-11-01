США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом, - Пентагон
Україна загалом отримає від США вісім систем протиповітряної оборони NASAMS, а дві з них будуть розгорнуті вже найближчим часом
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
За словами офіційного представника міноборони США, дві системи NASAMS Україна отримає вже найближчим часом, а ще шість буде надано пізніше.
"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, а ще шість - буде надано пізніше. Ми також взяли на себе зобов’язання надати засоби протидії безпілотникам, включно із системою VAMPIRE", - сказав представник Пентагону.
Він додав, що Україна отримає системи ППО і від інших країн.
"Німеччина погодилася надати чотири системи IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", - розповіли у міноборони США.
- 26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси NASAMS уряду США й незабаром Україна отримає дві перші системи.
- 28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.
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