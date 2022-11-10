Іспанія передасть Україні ще дві системи протиповітряної оборони HAWK
Міністерка оборони Іспанії заявила, що її країна відправить Україні ще дві системи протиповітряної оборони HAWK
Про це інформує El Financiero з посиланням на міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес.
"Ще дві пускові установки будуть відправлені. Тому що про це нас попросили з НАТО, для допомоги Україні", - сказала Роблес.
Також Іспанія передасть ЗСУ батарею гаубиць та додаткові генератори.
"Ми твердо віддані Україні, тому що розуміємо, що вона реалізує своє законне право на оборону, ставши жертвою вторгнення та жорстокої війни", - додала міністерка оборони Іспанії.
У відомстві наголосили, що 21 український військовий проходить цього тижня в Альмерії навчання поводженню з гаубицею.
- Нагадаємо, Іспанія оперативно передає Україні 5 потужних електрогенераторів.
- 2 листопада до України від уряду Іспанії направили військову допомогу. Передали батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide, системи ППО Hawk, ракетні комплекси та гармати.
- 23 жовтня стало відомо, що Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії й Румунії.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе