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Іспанія відправить 14 винищувачів до Болгарії й Румунії

23 жовтня, 2022 неділя
06:41
Світ літаки НАТО

Щоб стримати можливу російську агресію та посилити східний фланг НАТО, Іспанія направить до Болгарії та Румунії 14 своїх винищувачів

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву міністерства оборони Іспанії

Міністерство оборони Іспанії зробило таку заяву 22 жовтня, через два дні після того, як Міноборони Болгарії заявило, що Мадрид збирається відправити близько восьми літаків найближчими днями.

Там додали, що шість винищувачів Eurofighter і 130 військових будуть відправлені до Болгарії в період із середини листопада до початку грудня для навчання.

За даними Міноборони Болгарії, іспанські винищувачі Eurofighter мають прибути до Болгарії 1 листопада і до 23 грудня виконуватимуть операції з охорони повітряного простору разом із болгарськими ВПС.

Болгарія, член НАТО з 2004 року, вже прийняла близько 1000 військовослужбовців альянсу під італійським командуванням.

У своїй заяві Іспанія заявила, що розгортання восьми винищувачів F18M і 130 військовослужбовців ВПС діятиме і в Румунії в період з грудня до березня 2023 року в рамках стратегії НАТО щодо "реагування та стримування".

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