Іспанія оперативно передає Україні 5 потужних електрогенераторів
Міністерство оборони Іспанії в середу оголосило, що передасть Україні електрогенератори у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на українську електричну інфраструктуру
Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.
Уточнюється, що Іспанія передасть надані повітряно-космічними військами чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат.
"Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з приймання та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі", – уточнює Міноборони Іспанії.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
- 19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
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