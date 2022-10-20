Про це повідомляє Міністерство оборони Іспанії.

Уточнюється, що Іспанія передасть надані повітряно-космічними військами чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат.

"Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з приймання та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі", – уточнює Міноборони Іспанії.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

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