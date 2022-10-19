Жителів України попередили про можливе відключення світла найближчими днями
Близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджені, тож українцям слід очікувати, що сьогодні — завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення
Про це розповів радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.
"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні — завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", - зауважив він.
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