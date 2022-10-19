Про це розповів радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо.

"Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні — завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу", - зауважив він.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.

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