Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Учора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні - на 8%. Проте загалом по Україні рівень споживання під час вечірнього піка вчора збільшився на 1,8%. Зростання відбулося внаслідок західних та північних областей України", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр-міністр закликає українців до економії електрики, особливо ввечері з 17:00 до 23:00 не користуватися пралками, бойлерами, кондиціонерами та обігрівачами, а також обмежити використання електрочайників, електроплит. Також Шмигаль просить долучитися до зменшення споживання й підприємства.

"Кожен із нас може сказати їм дякую. І зараз ця вдячність полягає в тому, аби обмежити споживання електроенергії. Кожен кіловат енергії, яку ви не використаєте, дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі. Зараз відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема в період максимального навантаження в години пік. Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби", - переконує прем'єр-міністр.

Також Шмигаль заявив, що в українських підземних сховищах накопичено 14 млрд 135 млн метрів кубічних газу для опалювального сезону: "Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж минулого року на цей самий період".

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця наступного опалювального сезону ціни на комунальні послуги не змінюватимуться.

Кабінет міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою від 19 липня 2022 року зафіксовані ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.

В Україні знищено понад 400 обʼєктів критичної інфраструктури, які забезпечують теплопостачання та постачання гарячої води.

До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан зазначив, що Кабінет Міністрів зменшив на 10% обсяг споживання газу муніципалітетами, Україна запровадить режим економії опалення, щоб пережити цю складну зиму.

Прем'єр-міністр України наголосив, що нині не підвищуватимуть тарифи на газ, опалення й електроенергію в країні.