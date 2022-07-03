Про це Шмигаль заявив у інтерв'ю LB.ua.

"Перше, важливий меседж: до кінця наступного опалювального сезону ніяких змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це будемо дотримуватися. Це важливо. Люди мають бути впевнені, що вони спокійно пройдуть цю зиму", - сказав Шмигаль.

Водночас він попередив, що зима для українців буде непростою.

"Зима буде, я скажу, напевно, зараз теж правду, непростою. Про це говорять не лише в Україні, про це говорять європейські керівники урядів. Тому, зважаючи на війну, зважаючи на те, як Росія поводить себе щодо України та Європи, ми не очікуємо легких рішень і легкого проходження цього опалювального сезону", - зазначив Шмигаль.

За його словами, зараз у газосховищах накопичено 10 млрд м куб. газу

"На сьогодні в сховищах є 10 млрд кубів. Поставлене завдання Міністерству енергетики і НАК "Нафтогаз" закачати 19 млрд кубів до початку опалювального сезону. Ми сьогодні працюємо над видобутком і завезенням в Україну енергетичного вугілля. Для прикладу, Австралія передала 70 тис. тонн енергетичного вугілля, яке сьогодні вже в дорозі в Україну. Але крім цього, в нас є власний видобуток, що дозволяє накопичити достатню кількість", - зазначив Шмигаль.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що уряд не планує піднімати тарифи на газ та гарячу воду, хоча зима буде складною.

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