Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише Радіо свобода.

За його словами, ​тарифи на централізоване газопостачання та постачання гарячої води не будуть зростати під час наступного опалювального сезону, хоча зима "буде надскладною в нашій історії".

"Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи будуть стабільними. Те, що стосується індивідуального опалення, то насправді ціни подекуди будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, місцевими громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один на один із цією проблемою і щоб було в хатах тепло", – сказав міністр.

За даними його міністерства, внаслідок російських ракетних обстрілів в Україні пошкоджена або зруйнована 331 котельня, а три підприємства теплокомуненерго зруйновані.

Усе це Україна планує відновити до початку опалювального сезону, додав Чернишов.

Нагадаємо, у травні Кабмін вирішив заморозити тарифи на комунальні послуги для населення.

29 квітня уряд ухвалив рішення, що ціна на газ для населення й надалі залишиться без змін - 8 грн за куб. м.

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