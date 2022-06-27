"Зима буде надскладною": очільник Мінрегіону Чернишов пообіцяв "стабільні" тарифи і вчасний запуск опалення
Україна не планує піднімати тарифи на газ та гарячу воду, хоча зима буде складною
Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, пише Радіо свобода.
За його словами, тарифи на централізоване газопостачання та постачання гарячої води не будуть зростати під час наступного опалювального сезону, хоча зима "буде надскладною в нашій історії".
"Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи будуть стабільними. Те, що стосується індивідуального опалення, то насправді ціни подекуди будуть зростати. Разом з органами місцевого самоврядування, місцевими громадами ми розглядаємо підтримуючі заходи, щоб не полишити українців один на один із цією проблемою і щоб було в хатах тепло", – сказав міністр.
За даними його міністерства, внаслідок російських ракетних обстрілів в Україні пошкоджена або зруйнована 331 котельня, а три підприємства теплокомуненерго зруйновані.
Усе це Україна планує відновити до початку опалювального сезону, додав Чернишов.
- Нагадаємо, у травні Кабмін вирішив заморозити тарифи на комунальні послуги для населення.
- 29 квітня уряд ухвалив рішення, що ціна на газ для населення й надалі залишиться без змін - 8 грн за куб. м.
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