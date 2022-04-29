Уряд ухвалив рішення: ціна на газ для українців залишиться без змін

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави", - сказав Шмигаль.



Уряд також рекомендує місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не підвищувати тарифи на комунальні послуги.



Денис Шмигаль закликав українців оплачувати комунальні послуги.



"Тарифи для людей не мають зростати. Але ми також закликаємо українців продовжувати платити за комунальні послуги, аби у підприємств була можливість здійснювати ремонти й платити заробітні плати працівникам", - сказав Прем'єр-міністр України.





Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.