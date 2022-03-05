Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пені і штрафів не буде, - РНБО

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони у Telegram.



Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.

Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.

Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку чи нарахування штрафів за кредити або комуналку через несплату не підтвердилися", - йдеться у повідомленні.