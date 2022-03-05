Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пені і штрафів не буде, - РНБО
У РНБО України спростували нібито гарантоване державою анулювання сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з РФ
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони у Telegram.
- Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються.
- Більшість українських банків ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.
- Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату.
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