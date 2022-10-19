Про це пише КМВА у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що електромережу не вимикатимуть примусово, якщо розпочати економне споживання вже зараз. Для цього потрібно обмежити роботу енергомістких приладів в години пік із 06:00 до 09:00 та від 17:00 до 23:00. Власникам бізнесу варто вимикати вивіски та підсвітку, не треба залишати увімкнену ілюмінацію та освітлення в приміщеннях на ніч.

"Ми вже закликали вас дотримуватися режиму економії електроенергії, а тепер наполягаємо: економте електроенергію та воду", - пише міська адміністрація.

КМВА нагадує, що до енергомістких приладів відносяться: електроплита, бойлери, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівачі та кондиціонери, пральні машини та інші.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

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