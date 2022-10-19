Київ заощаджує лише 7% електрики з потрібних 30%, - МВА закликала киян економити для уникнення віялових відключень
Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень
Про це пише КМВА у своєму телеграмі.
У повідомленні йдеться, що електромережу не вимикатимуть примусово, якщо розпочати економне споживання вже зараз. Для цього потрібно обмежити роботу енергомістких приладів в години пік із 06:00 до 09:00 та від 17:00 до 23:00. Власникам бізнесу варто вимикати вивіски та підсвітку, не треба залишати увімкнену ілюмінацію та освітлення в приміщеннях на ніч.
"Ми вже закликали вас дотримуватися режиму економії електроенергії, а тепер наполягаємо: економте електроенергію та воду", - пише міська адміністрація.
КМВА нагадує, що до енергомістких приладів відносяться: електроплита, бойлери, електрична тепла підлога, посудомийна машина, мікрохвильовка, обігрівачі та кондиціонери, пральні машини та інші.
- 18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.
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