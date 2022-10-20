У Києві та області розпочалися відключення електроенергії

Про це передають ДТЕК Київські електромережі та Київські регіональні електромережі у фейсбуці.

НЕК "Укренерго" запровадив відключення електроенергії у Києві для уникнення аварій з 23:24 19 жовтня.

Відключення триватиме для кожного клієнта не більше, ніж 4 години. Однак вони можуть повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень.

Такі ж дії у Київській області запровадили з 23:34 19 жовтня.

Наприклад, якщо ваш будинок відключався з 8 до 12 ранку, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 20:00 до 24:00. Якщо ваш будинок відключався з 10 ранку до 14 дня, то, якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18:00 до 22:00 і з 02:00 до 06:00.

Для того, аби підтримати енергосистему, всіх мешканців Києва та області закликають споживати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключень, або кількість відключених будинків. Наразі це найкраща підтримка енергетиків, котрі в режимі 24/7 роблять все можливе, щоб кожен вдома мав світло", - додають у ДТЕК.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у четвер, 20 жовтня, з метою економії електроенергії в місті, на 21 із 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси. З переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися тут.

18 жовтня Шмигаль повідомив, що під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%.

19 жовтня Київська міська військова адміністрація розповіла, що столиця економить лише 7% електрики з потрібних 30%, що може призвести до вимушених відключень.

Згодом стало відомо, що по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії, адже ворог зруйнував генеруючі об'єкти енергетики.

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