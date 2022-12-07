Сенат США підтримав проєкт оборонного бюджету на рекордні $848 млрд

Документ оприлюднено на сайті конгресу США.

Сенат узгодив оборонний бюджет США на 2023 рік 6 грудня. Раніше проєкт підтримала палата представників. Бюджет складатиме $847,3 млрд, $800 млн передбачено на додаткову військову допомогу Україні.

Цей проєкт оборонного бюджету може стати найбільшим в історії США. Конгресмени та сенатори мають проголосувати за узгоджений документ, після чого його підпише президент США Джо Байден.

"Нарощування допомоги Україні та НАТО. Проєкт розширює та модифікує ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки та затверджує виділення додаткових $800 млн допомоги у 2023 фінансовому році", – йдеться у документі.

Проєкт також передбачає виділення $6 млрд на стримування Росії в Європі, продовжує заборону на військову співпрацю з Москвою на п'ять років, а також передбачає сприяння виключенню РФ з міжнародних організацій, включаючи G20.

У цьому фіскальному році оборонний бюджет США сягав $740,5 млрд. $4 млрд було виділено на ініціативи, спрямовані на стримування Росії у Європі та збільшення підтримки України.

16 листопада Джо Байден попросив конгрес надати $37 млрд екстреної допомоги Україні.

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