Україна працює над отриманням касетних боєприпасів, - член комітету Ради з нацбезпеки Чернєв

Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"Тут є дві складові питання - публічна і не публічна. Публічно, дійсно наші партнери, які не є підписантами конвенції і також використовували такі касетні боєприпаси досить чутливо ставляться до будь-якої інформації, яка стосується цієї теми. Чи то щодо використання цих боєприпасів, чи то розмов про передачу інших країнам. Я можу сказати, що так нам такі боєприпаси потрібні, ми розуміємо, як їх використовувати і працюємо над тим, щоб вони в Україні з'явились", - сказав він.