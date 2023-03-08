Україна працює над отриманням касетних боєприпасів, - член комітету Ради з нацбезпеки Чернєв
Україні потрібні заборонені касетні боєприпаси та йде робота над їх отриманням
Про це в ефірі Еспресо розповів народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
"Тут є дві складові питання - публічна і не публічна. Публічно, дійсно наші партнери, які не є підписантами конвенції і також використовували такі касетні боєприпаси досить чутливо ставляться до будь-якої інформації, яка стосується цієї теми. Чи то щодо використання цих боєприпасів, чи то розмов про передачу інших країнам. Я можу сказати, що так нам такі боєприпаси потрібні, ми розуміємо, як їх використовувати і працюємо над тим, щоб вони в Україні з'явились", - сказав він.
- Нагадаємо, ще 8 грудня західні ЗМІ повідомляли, що США розмірковують над запитами України про передачу касетних боєприпасів.
- 11 січня український посол в Анкарі Василь Боднар спростував твердження про те, нібито Туреччина постачає в Україну касетні боєприпаси, назвавши таку інформацію пліткою.
- За даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
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