Україна запросила у США протиброньові бомби для дронів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За словами двох американських законодавців, Україна хоче використовувати бомби з касетних снарядів, щоб скидати їх із безпілотників на російські сили.

Вони стверджують, що українські посадовці закликали американських законодавців лобіювати надання бомб МК-20 в Білого дому на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця. Бомби просили з артилерійськими снарядами калібру 155 міліметрів.

Законодавці додали, що Україна розглядає касетні боєприпаси як спосіб зупинити тактику "людських хвиль", яку Росія активно застосовує в останні місяці для штурму населених пунктів на сході – насамперед Бахмута.

Зокрема, як розповів Сміт, українські військові вважають, що МК-20 "мають кращу бронебійну здатність", ніж зброя, яку вони наразі скидають з безпілотників.

МК-20, які зазвичай скидаються з літаків, розкриваються посеред польоту, випускаючи понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів. У США бомби перестали виробляти ще у 2016 році, але не складах їх є понад один мільйон.

Хоча, за даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.

Водночас деякі опитані агенцією співрозмовники погоджуються, що це могло б розв'язувати проблему нестачі артилерійських боєприпасів в України, де Росія досі зберігає значну перевагу.