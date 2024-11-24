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На Кліматичному саміті ООН країни погодили щорічну фінансову допомогу у $300 млрд країнам, що розвиваються

Ксенія Золотова
24 листопада, 2024 неділя
08:40
Світ COP29

У неділю, 23 листопада, на саміті COP29 у Баку країни погодили фінансування в розмірі $300 млрд на рік, щоб допомогти біднішим країнам впоратися з наслідками зміни клімату. Утім, деякі з країн, що розвиваються, вважають допомогу недостатньою

Зміст

Про це пише Reuters. 

Угода забезпечить $300 млрд щорічно до 2035 року, посилюючи попереднє зобов’язання багатих країн надавати $100 млрд на рік фінансування боротьби з кліматом до 2020 року. Ця попередня угода закінчується у 2025 році.

Прийнята угода також закладає основу для кліматичного саміту наступного року, який відбудеться в Бразилії, де країни мають намітити кліматичні дії на наступне десятиліття.

Саміт врізався в суть дискусії щодо фінансової відповідальності промислово розвинених країн, чиє історичне використання викопного палива спричинило основну частину викидів парникових газів, компенсувати іншим шкоду від зміни клімату.

Переговори мали завершитись у п'ятницю, 22 листопада, але це сталося на два дні пізніше. Переговори були перервані в суботу, оскільки представники деяких країн, що розвиваються, і острівних держав розчаровано пішли з зали засідання.

Після прийняття угоди деякі делегати аплодували стоячи, але інші критикували заможні країни за те, що вони не зробили більше, і критикували приймаючу країну Азербайджан за те, що вона поспішно пропустила спірний план.

"Я з жалем вимушений сказати, що цей документ — не більше ніж оптична ілюзія. Тому ми виступаємо проти прийняття цього документа", — сказав представник індійської делегації Чандні Райна.

Глава відділу клімату ООН Саймон Стілл визнав переговори важкими, але привітав результат як страховий поліс для людства від глобального потепління.

"Це був важкий шлях, але ми досягли угоди. Ця угода сприятиме зростанню буму чистої енергії та захистить мільярди життів. Але, як і будь-який страховий поліс, він діє лише в тому випадку, якщо премії сплачуються повністю та вчасно", - сказав Стілл.

У недільній угоді не було визначено детальних кроків щодо того, як країни виконуватимуть зобов’язання минулорічного кліматичного саміту ООН перейти від викопного палива та потроїти потужності відновлюваної енергії цього десятиліття. Деякі учасники переговорів заявили, що Саудівська Аравія намагалася заблокувати такий план під час переговорів.

  • У понеділок, 11 листопада, в Баку, Азербайджан, розпочався щорічний саміт ООН COP29, покликаний оцінити поточний стан клімату, визначити міжнародні стандарти та зобов’язання, а також сприяти їх виконанню.
Теги:
Новини
ООН
клімат
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