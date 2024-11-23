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Ексклюзив

Портников назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році

Тетяна Нижник
23 листопада, 2024 субота
22:37
Війна з Росією Віталій Портников

Путін може скористатися зміною влади в США через стан економіки в РФ, що може означати завершення війни, принаймні на деякий час

Зміст

Про це розповів журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін має зважати на те, що відбувається з економікою РФ. Якщо він вважає, що економіка на межі краху, то може скористатися зміною влади в США в січні 2025 року і сказати: "Влада змінилася, вони нас поважають, хочуть деескалації, тому ми поки що зупинимось". При цьому Медведєв може продовжити заспокоювати внутрішню аудиторію словами на кшталт: "Але потім ми повернемося і всіх знищимо, росіяни, чекайте, ми їх усіх знищимо, просто не відразу", - зазначив він.

Головне, що Путіну потрібно вирішити це питання в січні - лютому, бо якщо через два роки економіка буде в критичному стані, а зараз він нічого не скаже Трампу і продовжить війну, Трамп може не захотіти вирішувати це питання через два роки, каже Портников.

"Трамп може увійти у смак війни. Адже війна може не зашкодити його рейтингу, а навіть посилити його позиції. Трамп підтримуватиме Україну зброєю за програмою ленд-лізу, зменшуючи витрати для США. Його поважатимуть європейці та українці як лідера світу, який дозволяє Україні боротися з російським агресором, а агресор втрачатиме економіку, і це вже видно. Тому через два роки, коли Путін захоче відновити контакти, Трамп може просто не відповісти. Він скаже: "Хто це? Не знаю такого. Зателефонуйте Дональду-молодшому, він розуміє ваші проблеми", - додав він.

За його словами, Путін усвідомлює, що має справу з людиною, яка не чекатиме біля телефону два роки. Тому або він домовляється зараз, або ризикує залишитися ні з чим і закінчити війну у 2029 році, коли економіка Росії може остаточно зруйнуватися. Але чи дочекаються вони 2029 року, чи їм буде кінець? 

"Путін не хоче кінця в 77 років, у нього ж 10 років державної діяльності на горизонті, він хоче керувати сильною країною. Тобто все залежить не від стратегічного рішення Трампа, а від уявлення Путіна про все це. Я вірю в аналітичні здібності Путіна, коли це не стосується України. Коли це стосується України, він просто втрачає контроль. У цьому плані Путін може розрахувати, коли йому краще діяти. Тоді ті, хто кажуть, що війна закінчиться у 2025 році, можуть мати рацію. Ми в принципі вирахували послідовність", - резюмував він.

  • Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна розцінює перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США як додатковий шанс прискорити мирний процес шляхом "мир через силу".
  • Представник російських терористів Дмитро Медведєв вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на завершення війни в Україні.
Теги:
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Економіка
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
окупанти
Дональд Трамп
США
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