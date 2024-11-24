В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина: троє постраждалих
У неділю, 24 листопада, в Йорданії озброєний чоловік влаштував стрілянину біля посольства Ізраїлю. У результаті цього були поранені троє поліціянтів, а сам нападник - ліквідований
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що йорданська поліція заблокувала район поблизу посольства Ізраїлю в столиці країни Аммані після звуків пострілів.
На місце прибули правоохоронні органи та машини швидкої допомоги. Поліція закликала жителів залишатися вдома, оскільки співробітники служби безпеки проводять пошуки злочинців.
За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства Ізраїлю.
Пізніше джерело служби безпеки розповіло Reuters, що внаслідок інциденту озброєний чоловік був застрелений, а троє поліцейських отримали поранення. Особа нападника наразі не уточнюється.
- Нагадаємо, в ізраїльській столиці Тель-Авіві ввечері 1 жовтня двоє терористів з гвинтівкою і ножем напали на людей на трамвайній зупинці. В результаті теракту є загиблі та поранені. За даними ізраїльської поліції, під час терористичної атаки зі стріляниною та ножем було вбито 7 людей і ще щонайменше 8 отримали поранення. Правоохоронці зазначили, що це - один із наймасовіших терактів за останні роки.
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