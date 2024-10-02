В Ізраїлі терористи влаштували стрілянину й різанину на трамвайній зупинці: 7 людей загинули, щонайменше 8 поранені

Про це повідомляє Times of Israel.

Двоє терористів, один з яких був озброєний гвинтівкою, а інший – ножем, напали на мирних жителів на трамваї Тель-Авіва, а потім зійшли і продовжили йти пішки, стріляючи та завдаючи ножових поранень людям на вулиці у місті.

За даними ізраїльської поліції, під час терористичної атаки зі стріляниною та ножем було вбито семеро людей і ще щонайменше вісім отримали поранення. За даними правоохоронців, це стало одним із наймасовіших терактів за останні роки.

Офіцер муніципальної безпеки та озброєні цивільні застрелили двох терористів.

Нападники були ідентифіковані як Мехмед Халаф Сахер Раджаб і Хасан Мохаммед Хасан Тамімі, обидва палестинські мешканці Хеврону на Західному березі.

Постраждалих цивільних евакуювали до лікарні. Особи загиблих не розголошують.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.