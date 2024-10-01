Держдеп заявив, що Ізраїль узгодить з США відповідь на обстріл Ірану
Сполучені Штати Америки скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Ізраїль має право захищати себе, як і будь-яка держава. Стосовно того, якою буде відповідь Ізраїлю, - звісно, ця атака повинна мати наслідки для Ірану. Наразі є речі, які ми координуватимемо з нашими ізраїльськими колегами", - сказав він.
Міллер уточнив, що США узгодять з Ізраїлем цю відповідь.
Він підтвердив, що Іран запустив майже 200 балістичних ракет по різних цілях на території Ізраїлю. Водночас речник Держдепу закликав інші країни засудити вчинок Ірану.
"Як чітко заявив президент, наша підтримка безпеки Ізраїлю є твердою. Ми продовжимо підтримувати народ Ізраїлю в цей критичний момент",- підсумував Міллер.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю
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