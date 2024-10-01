Держдеп заявив, що Ізраїль узгодить з США відповідь на обстріл Ірану

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ізраїль має право захищати себе, як і будь-яка держава. Стосовно того, якою буде відповідь Ізраїлю, - звісно, ​​ця атака повинна мати наслідки для Ірану. Наразі є речі, які ми координуватимемо з нашими ізраїльськими колегами", - сказав він.

Міллер уточнив, що США узгодять з Ізраїлем цю відповідь.

Він підтвердив, що Іран запустив майже 200 балістичних ракет по різних цілях на території Ізраїлю. Водночас речник Держдепу закликав інші країни засудити вчинок Ірану.

"Як чітко заявив президент, наша підтримка безпеки Ізраїлю є твердою. Ми продовжимо підтримувати народ Ізраїлю в цей критичний момент",- підсумував Міллер.