Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією, яку журналісти отримали на правах анонімності, Іран готовий атакувати Ізраїль безпілотниками та балістикою вже у найближчі години. США поінформували Тель-Авів про підготовку іранців до удару.

Очікується, що ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази, а також штаб-квартира розвідки на північ від Тель-Авіва, яку вже було евакуйовано.

"Будь-яка атака суттєво підвищить ризик тотальної війни між Ізраїлем та Іраном, включаючи його проксі на Близькому Сході. Протягом багатьох років дві країни вели тіньову війну, коли Іран прагнув знищити Ізраїль, а Ізраїль – притупити регіональний вплив Ірану, знищити його ядерну програму та скинути свій уряд. Тепер вони наближаються до прямої конфронтації", - пише NYT.

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Офіційні особи США вважають, що Іран завдасть атаки протягом наступних 12 годин. Ймовірно, після настання темряви в регіоні.

Посольство США оголосило своїм співробітникам тривогу високого рівня, наказавши їм повернутися додому та підготуватися до бомбосховищ. В Ізраїлі запевнили, що ППО готова до відбиття атак.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.