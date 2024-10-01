Іран готовий вдарити по Ізраїлю балістикою у найближчі години, - NYT
Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у вівторок, 1 жовтня
Про це повідомляє The New York Times.
За інформацією, яку журналісти отримали на правах анонімності, Іран готовий атакувати Ізраїль безпілотниками та балістикою вже у найближчі години. США поінформували Тель-Авів про підготовку іранців до удару.
Очікується, що ціллю нової атаки Ірану стануть три військово-повітряні бази, а також штаб-квартира розвідки на північ від Тель-Авіва, яку вже було евакуйовано.
"Будь-яка атака суттєво підвищить ризик тотальної війни між Ізраїлем та Іраном, включаючи його проксі на Близькому Сході. Протягом багатьох років дві країни вели тіньову війну, коли Іран прагнув знищити Ізраїль, а Ізраїль – притупити регіональний вплив Ірану, знищити його ядерну програму та скинути свій уряд. Тепер вони наближаються до прямої конфронтації", - пише NYT.
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Офіційні особи США вважають, що Іран завдасть атаки протягом наступних 12 годин. Ймовірно, після настання темряви в регіоні.
Посольство США оголосило своїм співробітникам тривогу високого рівня, наказавши їм повернутися додому та підготуватися до бомбосховищ. В Ізраїлі запевнили, що ППО готова до відбиття атак.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
У понеділок, 30 вересня, повідомлялось, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.
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