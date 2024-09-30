Очільники МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням пресслужби очільника зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, європейські дипломати обговорять ситуацію, що склалася після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту і подальших ударів по Лівану.

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За даними ЦАХАЛу, в результаті ізраїльського авіаудару по Бейруту разом із лідером угруповання Хасаном Насраллою загинули ще понад 20 бойовиків "Хезболли".

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що незабаром поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, оскільки побоювання щодо повномасштабної війни зростають.