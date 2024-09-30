Очільники МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч щодо Близького Сходу
У понеділок, 30 вересня, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням пресслужби очільника зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля, європейські дипломати обговорять ситуацію, що склалася після загибелі лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту і подальших ударів по Лівану.
Читайте також: Війна на Близькому Сході. Іран чекає гарантій від Росії
За даними ЦАХАЛу, в результаті ізраїльського авіаудару по Бейруту разом із лідером угруповання Хасаном Насраллою загинули ще понад 20 бойовиків "Хезболли".
Крім того, президент США Джо Байден заявив, що незабаром поговорить з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, оскільки побоювання щодо повномасштабної війни зростають.
-
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.81Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе