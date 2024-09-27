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ЦАХАЛ вдарив по головній штаб-квартирі "Хезболли" в Бейруті

Марія Науменко
27 вересня, 2024 п'ятниця
20:19
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У вівторок, 27 вересня, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Хагарі зазначив, що штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахія, відомому оплоті "Хезболли" в Бейруті.

За інформацією джерел в органах безпеки Лівану, ізраїльська атака була спрямована на район, де зазвичай базуються високопосадовці "Хезболли". 

Як повідомляє телеканал al-Manar, що належить "Хезболлі", в результаті численних ударів було зруйновано чотири будівлі і є жертви. 

Наразі Ізраїль перевіряє, чи перебував лідер "Хезболли" Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичного угрупування в Бейруті під час авіаудару ізраїльських ВПС.

Джерело, близьке до угруповання, заперечує загибель або поранення Насралли, стверджуючи, що він "в порядку".

За словами чиновника, обізнаного з деталями, США були повідомлені про майбутній удар в Бейруті за кілька хвилин до його нанесення.

  • Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв провести переговори щодо запропонованого США перемир'я в Лівані, спрямованого на запобігання розширенню війни.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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